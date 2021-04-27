Ядерный шантаж: болгары резко ответили на идею Украины взорвать АЭС назло России

София, 27 апреля. За ядерный шантаж Украину можно стереть с лица земли, пишут читатели болгарской газеты «Факты» в ответ на угрозы Запорожской АЭС уничтожить станцию, чтобы помешать РФ.

В Telegram-канале Запорожской АЭС неделей ранее появилось сообщение с угрозами в адрес России. Сотрудники станции заявили, что у Украины есть «оружие», которое они готовы задействовать, если Москва «попробует помешать» Киеву «навести конституционный порядок» в Донбассе и Крыму. Авторы поста пообещали, что Россия в этом случае заплатит «высокую цену».

«Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ», — подчеркивается в публикации.

Pr Scr Telegram / Запорожская АЭС

В Болгарии подобные угрозы со стороны украинских атомщиков назвали однозначно шантажом.

«Ядерный шантаж? Их только за эти слова уже можно стереть с лица земли!» — приводит перевод комментария пользователя «ИноСМИ».

Читатель под ником Банг-банг напомнил украинцам, что в таком случае они «отравят свой же народ». Он посетовал, что «слабости украинского народа нет предела».

«И это они-то герои? Из-за своей слабости и глупости уничтожат всю Европу. Скорее всего, они блефуют, этому их научили заокеанские «хранители». Если Европа будет уничтожена, им будет хорошо… так же, соросоидные предатели?» — задается вопросом пользователь Сети.

Другой комментатор обратил внимание, что таким способом жители Украины «показывают, что они не в состоянии создать государство, способное вести себя цивилизованно и работать на благо собственного народа». Угрозы взрыва ЗАЭС он назвал «международным террористическим актом».

«Русские сделали им реакторы, а они тренируются взрывать их. Один раз якобы случайно. Теперь нарочно. Идиоты. Как и их ментор», — пишет пользователь.

Многие напомнили сотрудникам Запорожской АЭС о последствиях чернобыльской катастрофы, которой в этом году исполнилось 35 лет. Другие призывают уволить «этих героев» за провокацию.

wikipedia.org / Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Отметим, спустя несколько дней в Telegram-канале Запорожской АЭС появился еще один пост, в котором сотрудники станции заявили, что их «не так поняли».

«Нас не так поняли. Мы никому не угрожаем. Мы только лишь подтвердили слова президента Украины и посла Украины в ФРГ!» — говорится в сообщении.

При этом угрозы теперь были направлены и в адрес западных партнеров страны. В сообщении подчеркивается, что если Украину не примут в НАТО и ЕС, а США не поставят обещанных летальных вооружений массового поражения, «патриоты на украинские АЭС станут последним рубежом» обороны страны.

«Наши АЭС последний аргумент независимости и свободы Украины», — резюмировали сотрудники ЗАЭС.

Стоит отметить, что Запорожская АЭС стала одной из первых украинских атомных станций, где начали использовать ядерное топливо американской компании Westinghouse. В феврале 2016 года первая партия американского топлива была загружена в энергоблоке № 5. С тех пор на Запорожской АЭС регулярно возникают нештатные ситуации, которые приводят к остановке реакторов.