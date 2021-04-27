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Антипов сравнил «дело Врбетице» с расследованием по MH17

Политика
Антипов сравнил «дело Врбетице» с расследованием по MH17
Новостное агентство «Харьков»

Москва, 27 апреля. Дипломатический скандал, связанный с инцидентом в чешской деревне Врбетице, имеет общие черты с расследованием крушения рейса MH17, заявил независимый техэксперт Юрий Антипов.

Прага, не имея никаких доказательств, заявила, что Москва якобы причастна к взрывам в 2014 году на оружейном складе в Врбетице. Страны обменялись дипломатическими санкциями. Ряд европейских государств выразил поддержку Чехии, объявив персонами нон грата сотрудников посольств РФ.

Возникший скандал Антипов считает надуманным. Эта ситуация, по его мнению, повторяет сценарий затянувшегося расследования крушения авиалайнера Boeing 777-200 ER в небе над Донбассом.

«Ситуация в чем-то перекликается с темой МН17. Их схожесть в том, что сразу же была поднята информационная волна. Непонятно, на каком основании, но она возникла внезапно со стороны Чехии, и сразу же действия — выслали наших дипломатов, Россия ответила аналогичными мерами», — подчеркнул эксперт в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Единственным правильным путем в этой ситуации, как отметил Антипов, пошел президент Чехии Милош Земан. Тот призвал сначала дождаться результатов расследования и уже потом приступать к каким-либо действиям.

«То же самое с МН17: Штаты сказали, Украина подхватила и пошло-поехало, и это длится уже на протяжении семи лет», — добавил эксперт.

Антипов считает, что реагировать на подобные информационные вбросы нужно, если противоположная сторона вместе с обвинениями предъявляет «неопровержимые факты». В «деле Врбетице», согласно заявлению Земана, никаких доказательств нет.

Решение об антироссийском демарше Праги было принято в Вашингтоне, считает сенатор Андрей Климов. Он отметил, что речь чешского президента Милоша Земана вряд ли понравилась США.

mh17 чехия антипов врбетице
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