Эксперт оценила распространение в Чехии «страшилок» про Россию

Санкт-Петербург, 27 апреля. Мейнстримные СМИ Чехии, говоря о России, пугают жителей страшилками о Крыме и Украине, сообщила Наталья Судленкова, президент Фонда развития Российско-чешской торговой палаты.

В эфире пресс-центра ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Дипломатический скандал с Чехией» эксперт ответила на вопрос, насколько сильно сегодня в Чехии разжигают русофобию. По ее словам, в основном антироссийские настроения распространяют мейнстримные СМИ. Среди страшилок и «пугалок» все еще остается 1968 год (ввод войск в Чехословакию), но чаще всего речь идет о 2014 годе, Украине и Крыме.

«Не сказала бы что разогревают русофобию, но это имеет место быть», — отметила Судленкова.

При этом она выступила в защиту президента Чехии Милоша Земана, который, по словам эксперта, «не является русофилом, а просто защищает чешские национальные интересы». В частности, Судленкова напомнила, что Земан неоднократно призывал своих соотечественников к здравому смыслу и выступает за распространение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Говоря о скандале с высылкой российских дипломатов, Земан, по словам эксперта, призывает сохранять спокойствие, завершить расследование и только потом действовать.

Чехия ранее выслала 18 российских дипломатов и отстранила госкорпорацию «Росатом» от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что такое решение связано с подозрением спецслужб РФ «в причастности» к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул позднее, что Евросоюзу следует разобраться в инциденте со взрывами. Дипломат обратил внимание на противоречивую реакцию представителей польских властей и потребовал, чтобы Евросоюз разобрался в случившемся, так как есть основания подозревать Чехию в нарушении международных договоров.