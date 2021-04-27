Атланта, 27 апреля. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен может приехать на Украину уже в следующем месяце. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает CNN.

Жест призван продемонстрировать союзникам по НАТО приверженность Вашингтона к оказанию помощи Киеву. Тем самым США показывают отсутствие намерений отказаться от радикальных мер против России даже на фоне возможной встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом этим летом.

«Тот факт, что администрация Байдена отправит своего главного дипломата на Украину за несколько недель до этого саммита будет явным сигналом, что Вашингтон продолжает поддерживать эту страну и ценит ее в качестве союзника», — подчеркивается в материале CNN.

Украинский политолог Ростислав Ищенко ранее уличил американское руководство в превращении родины в неуправляемое пространство, где живут клоуны. По его словам, в погоне за осуществлением собственных интересов США уничтожили почти половину жителей страны. Киев может забыть про реальную поддержку со стороны Вашингтона, добавил эксперт.