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Американские ученые рассказали о влиянии цитрусовых на организм человека

Общество
Американские ученые рассказали о влиянии цитрусовых на организм человека
wikipedia.org  /  PD

Вашингтон, 27 апреля. Чрезмерное употребление цитрусовых может повысить риск развития меланомы на 79%. Об этом рассказали ученые Университета Индианы (США).

Ежедневное употребление апельсинового сока также повышает риск развития меланомы на 54%. Особенно это опасно людям со светлой или очень светлой кожей и голубыми глазами.

Находящееся в цитрусовых вещество псорален отрицательно влияет на организм человека. Оно обладает фотосенсибилизирующими свойствами, тем самым повышая чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам.

Недавно, итальянские аллергологи рассказали, как фастфуд влияет на организм ребенка. По их мнению, подобная еда усиливает риск развития пищевых аллергий.

меланома цитрусовые апельсин
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