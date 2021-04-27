Продажи электрической модели Ford Mustang стартуют с 28 апреля

Вашингтон, 27 апреля. Американский автопроизводитель Ford анонсировал продажи электрокроссовера Mustang Mach-E GT с 28 апреля. Об этом объявили представители компании.

Стоимость указанного транспортного средства начинается от 60,5 тыс. долларов. Автомобиль приводится в движение электрическим мотором, уровень мощности которого составляет 480 «лошадок». До 100 километров в час машина разгоняется за 3,5 секунды.

На одном заряде автомобиль может проехать 402 километра. Презентация Ford Mustang Mach-E состоялась еще в 2019 году. Теперь же пришло время для выхода новинки на рынок.

Ранее в Сети появилась новая информация об электрическом кроссовере Ariya от японского Nissan для европейского рынка. Известно, что автомобиль будет представлен на рынке в четырех вариациях.