Главврача московской больницы уволили после скандала с избиением пенсионерки

Москва, 27 апреля. Главный врач московской больницы имени Ф.И. Иноземцева и несколько сотрудников медучреждения были уволены после издевательств персонала над пожилой пациенткой.

Недавно в соцсетях появилась видеозапись, на которой медсестры больницы повышают голос на престарелую пациентку больницы и наносят ей несколько ударов. Все виновники инцидента, в том числе главный врач медучреждения, были уволены, сообщили на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Недавно в городе Пензе пациент отсудил у больницы 600 тыс. рублей за некачественное лечение. Пострадавший запрашивал 2 млн, однако суд удовлетворил его иск лишь частично.