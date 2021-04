Увидеть Нью-Йорк и умереть: добро пожаловать в город насилия!

В результате кровопролития в Нью-Йорке на минувших выходных 31 человек получил огнестрельные ранения, шестеро погибли в перестрелках.

Данные приводит Управление полиции Нью-Йорка (NYPD). Только в субботу были ранены 15 жителей Большого яблока в 14 перестрелках. Как сообщает Fox News, эти сведения резко отличаются от аналогичного периода прошлого года, когда в городе было тихо из-за «коронавирусного» карантина. За выходные зарегистрировано шесть убийств, тогда как годом ранее погибли в перестрелке в этот период два человека.

FIFTY...50...FIFTY New Yorkers shot this past week. THIRTY-ONE over the weekend alone. A 257% INCREASE from this week last year.



For the entire year, shootings are up 76%.https://t.co/CUZikEbWc4