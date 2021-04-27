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Увидеть Нью-Йорк и умереть: добро пожаловать в город насилия!

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 01:01
Весь мир
Увидеть Нью-Йорк и умереть: добро пожаловать в город насилия!
Global Look Press  /  Steve Sanchez

В результате кровопролития в Нью-Йорке на минувших выходных 31 человек получил огнестрельные ранения, шестеро погибли в перестрелках. 

Данные приводит Управление полиции Нью-Йорка (NYPD). Только в субботу были ранены 15 жителей Большого яблока в 14 перестрелках. Как сообщает Fox News, эти сведения резко отличаются от аналогичного периода прошлого года, когда в городе было тихо из-за «коронавирусного» карантина. За выходные зарегистрировано шесть убийств, тогда как годом ранее погибли в перестрелке в этот период два человека.

Полицейская благотворительная ассоциация, объединяющая более 50 тыс. действующих и вышедших на пенсию офицеров полиции Нью-Йорка, сообщила, что за последнюю неделю были ранены 50 жителей Нью-Йорка — на 257% больше, чем за тот же период прошлого года. 

По данным NYPD, по состоянию на 25 апреля в этом году совершено 376 перестрелок, в которых пострадали 416 человек. Рост, по сравнению с 2020 годом, составил более 76%. Убийств же совершено на девять больше.

В воскресенье Эд Муллинс, президент Сержантской благотворительной ассоциации, союза, который представляет действующих и вышедших на пенсию сержантов полиции Нью-Йорка, обвинил мэра Билла де Блазио и городской совет Нью-Йорка в росте преступности. 

Он напомнил, что глава города «выделил 30 млн долларов на развитие туризма в Нью-Йорке», но не смог справиться с убийствами на улицах города. 

«Добро пожаловать в город насилия», — говорится в одном из его твитов.

Увидеть Нью-Йорк и умереть: добро пожаловать в город насилия!
Global Look Press  / Bryan Smith

Ранее ФАН сообщал, что итогом протестов движения Black Lives Matter (BLM) стало сокращение финансирования полиции. Это было одним из центральных требований протестующих. Однако все это привело к резкому росту числа преступлений в крупных городах США. 

В частности, в июле прошлого года городской совет Нью-Йорка проголосовал за то, чтобы вывести 1 млрд долларов из бюджета NYPD и вместо этого перевести деньги на образование и социальные услуги в 2021 году. При этом статистика преступности в городе показала, что количество убийств увеличилось на 11,8% с начала года. В 2021 году количество перестрелок выросло на 40,1%, а число жертв перестрелок за этот период подскочило на 39%. 

Политолог Яков Кедми в беседе с ФАН отметил, что массовая стрельба в США стала обычным явлением, поскольку при большом количестве оружия у населения, власти практически не контролируют ситуацию.

Читайте также: Топ-5 самых массовых расстрелов в США.

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