Увидеть Нью-Йорк и умереть: добро пожаловать в город насилия!

В результате кровопролития в Нью-Йорке на минувших выходных 31 человек получил огнестрельные ранения, шестеро погибли в перестрелках.

Данные приводит Управление полиции Нью-Йорка (NYPD). Только в субботу были ранены 15 жителей Большого яблока в 14 перестрелках. Как сообщает Fox News, эти сведения резко отличаются от аналогичного периода прошлого года, когда в городе было тихо из-за «коронавирусного» карантина. За выходные зарегистрировано шесть убийств, тогда как годом ранее погибли в перестрелке в этот период два человека.

FIFTY...50...FIFTY New Yorkers shot this past week. THIRTY-ONE over the weekend alone. A 257% INCREASE from this week last year.



For the entire year, shootings are up 76%.https://t.co/CUZikEbWc4 — NYC PBA (@NYCPBA) April 26, 2021

Полицейская благотворительная ассоциация, объединяющая более 50 тыс. действующих и вышедших на пенсию офицеров полиции Нью-Йорка, сообщила, что за последнюю неделю были ранены 50 жителей Нью-Йорка — на 257% больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным NYPD, по состоянию на 25 апреля в этом году совершено 376 перестрелок, в которых пострадали 416 человек. Рост, по сравнению с 2020 годом, составил более 76%. Убийств же совершено на девять больше.

Mayor DeBlasio has allocated 30 Million Dollars to bring tourism to NYC. Welcome to the city of violence. Shootings and Homicides plaque NYC and the numbers aren’t final. pic.twitter.com/SDPD0icC82 — SBA (@SBANYPD) April 26, 2021

В воскресенье Эд Муллинс, президент Сержантской благотворительной ассоциации, союза, который представляет действующих и вышедших на пенсию сержантов полиции Нью-Йорка, обвинил мэра Билла де Блазио и городской совет Нью-Йорка в росте преступности.

Он напомнил, что глава города «выделил 30 млн долларов на развитие туризма в Нью-Йорке», но не смог справиться с убийствами на улицах города.

«Добро пожаловать в город насилия», — говорится в одном из его твитов.

Global Look Press / Bryan Smith

Ранее ФАН сообщал, что итогом протестов движения Black Lives Matter (BLM) стало сокращение финансирования полиции. Это было одним из центральных требований протестующих. Однако все это привело к резкому росту числа преступлений в крупных городах США.

В частности, в июле прошлого года городской совет Нью-Йорка проголосовал за то, чтобы вывести 1 млрд долларов из бюджета NYPD и вместо этого перевести деньги на образование и социальные услуги в 2021 году. При этом статистика преступности в городе показала, что количество убийств увеличилось на 11,8% с начала года. В 2021 году количество перестрелок выросло на 40,1%, а число жертв перестрелок за этот период подскочило на 39%.

Политолог Яков Кедми в беседе с ФАН отметил, что массовая стрельба в США стала обычным явлением, поскольку при большом количестве оружия у населения, власти практически не контролируют ситуацию.

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