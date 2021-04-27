Футболист «Рубина» Кварацхелия может подписать контракт с «Ювентусом»

Турин, 27 апреля. Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб согласовал трансфер полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

Действующее соглашение футболиста с казанским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро. Ранее грузинским хавбеком интересовались такие европейские гранды как мюнхенская «Бавария» и «Милан».

Кварацхелия защищает цвета «Рубина» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел в составе казанцев 23 матча, забив четыре гола и сделав восемь результативных передач.

Недавно стало известно, что «Ювентус» может быть исключен из еврокубков на один сезон. Это может произойти из-за участия клуба в Суперлиге.