Глава МИД Германии назвал главную опасность остановки строительства «СП-2»

Берлин, 27 апреля. Газопровод «Северный поток — 2» имеет смысл для Германии с точки зрения обеспечения энергобезопасности, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

В интервью порталу T-Online дипломат подчеркнул, что строящийся газопровод, по оценке немецкой стороны, «имеет смысл с точки зрения энергетической политики».

«Северный поток — 2» все чаще объявляют некоей панацеей, при помощи которой можно урезонить Россию. Однако это не соответствует реальности в условиях, когда Европа одновременно покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают у России нефть», — подчеркнул Маас.

К теме российского проекта министр вновь вернулся, выступая на мероприятии Германского атлантического общества, подчеркнув, что для Германии «свертывание» строительства газопровода не сыграет на руку. По мнению Мааса, отказ от экономических проектов с Россией приведет к сближению Москвы и Пекина, что впоследствии станет причиной создания РФ и КНР «крупнейшего экономического и военного комплекса в мире».

«Это не может отвечать нашим интересам, я бы счел это даже опасным с геостратегической точки зрения», — подчеркнул Маас.

Ранее украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что немецкие власти выбрали эффективную стратегию для защиты «Северного потока — 2» от различных провокаций. В ответ на недружественные действия со стороны судна Польши в районе строительства «СП-2» собралось большое количество немецких рыболовецких шхун. Именно они будут останавливать польских коллег при необходимости.

США, Украина и несколько европейских стран выступают против реализации российского проекта. При этом Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода. В январе 2020 года Вашингтон ввел санкции против российского проекта, которые затронули иностранные компании, принимавшие участие в строительстве, а позднее расширил ограничительные меры для компаний, оказывающих страховую и юридическую поддержку проекту.