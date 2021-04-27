Власти Волгограда опровергли слухи о запрете продажи алкоголя с 1 по 10 мая

Волгоград, 27 апреля. Продажа алкоголя во время предстоящих майских праздников в Волгограде не будет ограничена. Об этом заявили в администрации города.

В разных источниках ранее появились слухи, что жители Волгограда не смогут купить алкоголь с 1 по 10 мая. Власти города поспешили опровергнуть эти сообщения.

Подобные ограничения, как отметили в администрации, действуют только во время культурно-развлекательных мероприятий. Спиртное, согласно региональному законодательству, временно запрещают продавать в непосредственной близости от мест проведения праздников.

Доктор Мясников ранее рассказал россиянам, как с пользой провести майские праздники. Он призвал гулять, заниматься спортом и устраивать пикники.