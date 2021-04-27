МИД РФ намерен получить разъяснения о хранящихся во Врбетице минах

Москва, 27 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия желает услышать реакцию Чехии, Болгарии и Украины на информацию о хранении во Врбетице противопехотных мин.

Недавно немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой указано, что на складах с боеприпасами в чешской деревне хранилось не меньше сотни взрывных устройств. Газета в своем материале усомнилась в выполнении Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ).

Вместе с этим, по данным The New York Times, Болгария должна была закупить у Украины эти мины. Склад во Врбетице являлся лишь местом временного хранения.

«Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России сказала, что Чешская Республика обязана раскрыть данные о хранившихся на том складе боеприпасах. По ее словам, мировое сообщество должно быть в курсе этой информации.