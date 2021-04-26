Почти 800 тысяч человек по всему миру заболели COVID-19 за сутки

Женева, 26 апреля. Боле 794 тыс. граждан за минувшие сутки заразились коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в мире COVID-19 заболели свыше 146,84 млн человек.

Свидетельствует об этом данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За прошедшие 24 часа в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались более 12,4 тыс. пациентов. Общее количество жертв превысило показатель в 3,1 млн.

Большинство новых случаев заражения пришлись на Юго-Восточную Азию. За сутки местные врачи выявили вирус у почти 367 тыс. жителей. На втором и третьем местах Северная и Южная Америка, а также Европа.

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировали более 8,8 тыс. новых случаев инфицирования. К настоящему моменту из свыше 4,7 млн заболевших с начала пандемии выздоровели почти 4,3 млн пациентов, говорится в заявлении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.