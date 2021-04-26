Украина продает алкоголь во флаконах с «вакциной»

Киев, 26 апреля. Прилавки украинских магазинов пополнились новым продуктом, стилизованным под вакцину. Бутылка спиртного в аптечном флаконе в пересчете на российские рубли продается за 260 рублей.

Украинские производители предлагают гражданам алкоголь в псевдоаптечном виде. Авторы, чтобы добиться коммерческого успеха, не постеснялись указать на этикетке витамины, которые якобы входят в состав напитка.

Ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин предложил начать принимать меры за отказ вакцинироваться от коронавируса. По словам депутата, перейти от слов к практике удастся нескоро, так как кампания по иммунизации украинцев полностью провалена.