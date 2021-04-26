Apple представила версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5

Москва, 26 апреля. Общедоступные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 выпустила компания Apple. Теперь возможна поддержка контроллеров Xbox Series X и PlayStation 5.

Обновления тестировались последние несколько месяцев. В новых версиях операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 появилось много новшеств. Стала доступна функция разблокировки смартфона с помощью Apple Watch.

Также с обновлением в силу вступили новые правила конфиденциальности для приложений в магазине App Store. Так, у разработчиков не будет доступа к данным пользователя, с целью рассылки рекламных сообщений.

Недавно стало известно, что жители России смогут подключить банковские карты «Мир» в сервисе Apple Pay в конце апреля. Раньше это можно было сделать только со смартфонами на базе Android.