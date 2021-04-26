Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 00:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:03
Общество
Бразилия признала «Спутник V» безопасным для здоровья
00:02
Общество
Психолог рассказала, как взрослым детям найти общий язык со своими родителями
00:00
Общество
Цена бензина на московских заправках снизилась впервые за четыре месяца
23:59
Общество
Почти 800 тысяч человек по всему миру заболели COVID-19 за сутки
23:56
Общество
Украина продает алкоголь во флаконах с «вакциной»
23:55
Технологии
Apple представила версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5
23:50
Происшествия
Четырехлетняя петербурженка пострадала при посещении батутного центра
23:38
Шоу-бизнес
«Творил бесчинства»: Покинувший шоу «Маска» Пьеха попрощался с Неваляшкой
23:36
Технологии
Volkswagen оснастил Transporter T7 панорамной крышей и подвижными креслами
23:20
Политика
Пушков резко высказался о желании США «снизить напряженность» в отношениях с РФ
23:15
Общество
Проекты Навального начали массово блокировать аккаунты в соцсетях
23:14
Общество
Что грозит российским водителям за незаконную тонировку
23:03
Политика
Россия предрекла развал Договора по открытому небу
23:00
Армия
Правительство США одобрило продажу 12 БПЛА MQ-9B Австралии
23:00
Общество
Майские праздники в Крыму: топ главных событий, которые навсегда останутся в памяти
22:57
Политика
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Душанбе
22:40
Политика
Украинский дипломат Сергей Дереза объявлен Россией персоной нон грата
22:36
Происшествия
Вертолет потерпел крушение в арктическом регионе Канады
22:30
Общество
Семейный психолог объяснила, почему нельзя включать гаджет в воспитание ребенка
22:22
Происшествия
Здание бывшего мукомольного комбината горит в Кинешме
Все новости

«Творил бесчинства»: Покинувший шоу «Маска» Пьеха попрощался с Неваляшкой

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 23:39
Шоу-бизнес
«Творил бесчинства»: Покинувший шоу «Маска» Пьеха попрощался с Неваляшкой
Pr Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 26 апреля. Певец Стас Пьеха расстроился после того, как звездное жюри раскрыло его личность в эфире шоу «Маска» на телеканале НТВ.

В выходные состоялся полуфинал «Маски», во время которого судьи решили, что рассекречена должна быть Неваляшка. В костюме, как и предполагали звезды, оказался Стас Пьеха.

Во время же его выступлений чаще всего звучали предположения, что за маской скрывается актер и юморист Юрий Гальцев. Жюри запутало описание «персонажа»: сообщалось, что Неваляшка родом из Петербурга и связан с театром «Буфф». Со временем, правда, судьи все же нашли правильный ответ, узнав Стаса.

«Творил бесчинства»: Покинувший шоу «Маска» Пьеха попрощался с Неваляшкой
Pr Scr youtube.com  / НТВ

«Как же выручал меня мой талантливый и разносторонний земляк и старший товарищ Гальцев, — пошутил после разоблачения Пьеха. — Пока все любили и поддерживали Юрия, я мог спокойно, не опасаясь за свой оранжевый зад, творить любые бесчинства и нагло раздавать неваляшечьи сентенции членам жюри. Это была самая абсурдная и самая убедительная версия одновременно, и я гордо и лихо носил дух Юрия в своем очаровательном антителе».

Зрители заметили, что музыкант был очень расстроен из-за проигрыша Зайцу, за маской которого поклонники ожидают увидеть Тимура Батрутдинова. Прощание певца с Неваляшкой вышло трогательным. Певец Филипп Киркоров признался, что он потрясен выступлением Пьехи и его искрометным юмором и выразил надежду, что они продолжат общаться как добрые друзья.

Суперфинал шоу «Маска» пройдет 2 мая. Нераскрытыми остались костюмы Змеи, Ламы, Зайца и Крокодила.

Ранее певица Юлия Паршута намекнула на свое участие в шоу «Маска». Звезда спровоцировала обсуждение на своей странице в Instagram, разместив интересный кадр. Она позирует в белой кофте и черных обтягивающих штанах. Поза у артистки была весьма необычная. Многие подписчики отметили, что девушка встала как Змея на шоу «Маска», и таким образом выдала себя.

киркоров пьеха маска
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 207169 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 187707 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 76290 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 49419 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 39361 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Все новости / Шоу-бизнес / «Творил бесчинства»: Покинувший шоу «Маска» Пьеха попрощался с Неваляшкой
Рейтинг@Mail.ru