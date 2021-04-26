«Творил бесчинства»: Покинувший шоу «Маска» Пьеха попрощался с Неваляшкой

Москва, 26 апреля. Певец Стас Пьеха расстроился после того, как звездное жюри раскрыло его личность в эфире шоу «Маска» на телеканале НТВ.

В выходные состоялся полуфинал «Маски», во время которого судьи решили, что рассекречена должна быть Неваляшка. В костюме, как и предполагали звезды, оказался Стас Пьеха.

Во время же его выступлений чаще всего звучали предположения, что за маской скрывается актер и юморист Юрий Гальцев. Жюри запутало описание «персонажа»: сообщалось, что Неваляшка родом из Петербурга и связан с театром «Буфф». Со временем, правда, судьи все же нашли правильный ответ, узнав Стаса.

Pr Scr youtube.com / НТВ

«Как же выручал меня мой талантливый и разносторонний земляк и старший товарищ Гальцев, — пошутил после разоблачения Пьеха. — Пока все любили и поддерживали Юрия, я мог спокойно, не опасаясь за свой оранжевый зад, творить любые бесчинства и нагло раздавать неваляшечьи сентенции членам жюри. Это была самая абсурдная и самая убедительная версия одновременно, и я гордо и лихо носил дух Юрия в своем очаровательном антителе».

Зрители заметили, что музыкант был очень расстроен из-за проигрыша Зайцу, за маской которого поклонники ожидают увидеть Тимура Батрутдинова. Прощание певца с Неваляшкой вышло трогательным. Певец Филипп Киркоров признался, что он потрясен выступлением Пьехи и его искрометным юмором и выразил надежду, что они продолжат общаться как добрые друзья.

Суперфинал шоу «Маска» пройдет 2 мая. Нераскрытыми остались костюмы Змеи, Ламы, Зайца и Крокодила.

Ранее певица Юлия Паршута намекнула на свое участие в шоу «Маска». Звезда спровоцировала обсуждение на своей странице в Instagram, разместив интересный кадр. Она позирует в белой кофте и черных обтягивающих штанах. Поза у артистки была весьма необычная. Многие подписчики отметили, что девушка встала как Змея на шоу «Маска», и таким образом выдала себя.