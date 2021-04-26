Volkswagen оснастил Transporter T7 панорамной крышей и подвижными креслами

Берлин, 26 апреля. Компания Volkswagen планирует презентовать Transporter/Multivan поколения T7 в июне. Пока же автопроизводитель опубликовал тизерное видео, описав преимущества новинки.

Немецкая компания переделала салон микроавтобуса, отказавшись от цельных диванов в пользу подвижных кресел во втором и третьем ряду. С помощью системы рельсов их можно будет сдвигать вперед, чтобы освобождать пространство для перевозки крупногабаритного груза. Это могут быть велосипеды или доски для серфинга.

Другой отличительной особенностью Transporter T7 является панорамная крыша с двумя люками. Для лучшей освещенности салона автопроизводитель также сделал боковые окна более крупными, чем раньше.

Volkswagen ранее представил новую модификацию автомобиля Polo. Модель напоминает Golf восьмого поколения.