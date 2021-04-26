Пушков резко высказался о желании США «снизить напряженность» в отношениях с РФ

Москва, 26 апреля. Власти США хотят понизить градус напряжения в отношениях с Россией. Это желание резко прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Позицию Вашингтона озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Правительство не воспринимают санкции как единственный способ ведения диалога с Москвой. И они стремятся к возможности говорить прямо.

«О, да! Мы заметили – США только и делают, что «стремятся к снижению напряженности». И, конечно, санкции – не единственный инструмент! Есть еще угроза их расширения, есть размещение систем ПРО в Польше и Румынии, которые, разумеется, направлены против Ирана», — написал Пушков в своем Telegram.

Кроме этих инструментов, сенатор Пушков озвучил высылку российских дипломатов, ожесточенную борьбу против «Северного потока — 2», а также регулярную отправку военных судов в Черное море.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дала комментарий по поводу личной встречи президента РФ Владимира Путина с лидером США Джо Байденом. Пока точная дата и время проведения возможных переговоров не назначены.