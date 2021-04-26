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Проекты Навального начали массово блокировать аккаунты в соцсетях

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 23:23
Общество
Проекты Навального начали массово блокировать аккаунты в соцсетях
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 26 апреля. Представители проектов осужденного Алексея Навального стали массово замораживать аккаунты в социальных сетях.

Шаги последовали на фоне решения Московской прокуратуры временно запретить деятельность общественного движения «Штабы Навального» (подконтрольное «Фонду борьбы с коррупцией»1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.). В соответствии с вердиктом правоохранительных органов сейчас ведется работа по увольнению сотрудников и освобождению офисов.

«Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и «Штабов Навального» продолжают противоправную деятельность», — уточнили в пресс-службе столичного ведомства.

Ранее координатор из Краснодара Анастасия Панченко в беседе с журналистом BBC рассказала о вывозе вещей из офиса. По ее словам, у нее и коллег больше нет доступа к социальным сетям штабов.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный социальные сети прокуратура
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