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Что грозит российским водителям за незаконную тонировку

Общество
Что грозит российским водителям за незаконную тонировку
vk.com  /  Управление МВД по Новгородской области

Москва, 26 апреля. Неоплаченные штрафы за незаконную тонировку могут грозить водителю административным арестом на 15 суток, сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

До конца апреля в российской столице проходит рейд ГИБДД против незаконной тонировки. Юрист Дмитрий Славнов в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркнул, что подобные действия дорожных полицейских направлены на повышение безопасности на дорогах.

«Давайте немного пофантазируем: а вдруг за этим затонированным стеклом террорист или, извините, вштыренный наркоман едет? У вас без этой тонировки хотя бы есть шанс заметить что-то подозрительное и перестроиться или как-то отдалиться от неадекватного человека, чтобы спасти свою жизнь», — добавил Славнов.

Наибольшую опасность слишком темная тонировка представляет вечером и ночью, поскольку водитель может спровоцировать аварию, в которой пострадает не только он, но и другие участники дорожного движения.

Сегодня за нарушение правил тонировки россиянам грозит штраф 500 рублей. Если его оплатить сразу, то можно получить скидку 50%. У водителя также есть десять дней на обжалование.

Если через два месяца деньги не будут выплачены, «может начать работать судебный пристав, который выпишет штраф в двойном размере, но не менее 1000 рублей». Еще одно наказание за неоплаченный штраф — перемещение авто нарушителя на штрафстоянку. Если же водитель окажется асоциальным, злостным нарушителем ПДД, ему может грозить 15 суток административного ареста.

«Инспектор может такому человеку предписать снять в течение недели тонировку и показать машину после этого. Если это не было исполнено, вас могут подвести под статью о невыполнении законного требования сотрудников полиции, что дает основания для ареста», — резюмировал Славнов.

Как сообщалось ранее, в начале апреля Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения. Повышенные меры коснутся лиц, которые ранее подвергались административному наказанию.

В частности в подготовленном ГИБДД проекте новых ПДД есть пункт о том, что инспекторы смогут штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что четверть аварий, связанных с неисправностью машин, на самом деле происходит «по причине того, что виновный в ДТП ездил зимой на летней резине, либо летом на шипованной».

ГИБДД пдд тонировка
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