Россия предрекла развал Договора по открытому небу

Вена, 26 апреля. Обстановка вокруг Договора по открытому небу свидетельствует о его скором крахе. Такой прогноз озвучил глава делегации России на переговорах в Австрии Константин Гаврилов.

Москва будет готова в кратчайшие сроки оформить отказ от заключенного международного соглашения. Дипломат также отметил решительный настрой России не идти на односторонние уступки. Послаблений можно не ждать, подчеркнул Гаврилов на первом пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) Вене.

«Законопроект о денонсации ДОН будет в считанные дни представлен правительством президенту», — добавил политик.

Выход России из Договора по открытому небу ранее предрек глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ Павел Завальный. По его словам, внутригосударственный процесс был запущен 15 января.