Правительство США одобрило продажу 12 БПЛА MQ-9B Австралии

Вашингтон, 26 апреля. Правительство Соединенных Штатов Америки утвердило поставку 12 военных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian для Австралии. Об этом сообщил портал Flight Global.

Сумма контракта на поставку БПЛА составляет около 1,7 миллиарда долларов. Сообщается, что летательные аппараты были произведены компанией General Atomics Aeronautical Systems по заказу оборонного ведомства США.

Кроме боевых беспилотников в комплект поставки входит неназванное количество морских радаров Leonardo / Selex SeaSpray 7500. Военная техника, которую США передадут Австралии, повысит способность страны противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая своевременную разведку и наблюдение, обнаружение целей, определение местоположения подводных лодок. Об этом заявило агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США.

Ранее в США запретили полеты всех бомбардировщиков B-1B Lancer. Причиной этого решения стало обнаружение повреждений в топливных фильтрах, из-за которого происходила утечка большого количества горючего.