Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Душанбе

Душанбе, 26 апреля. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу встретится с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо. Министр уже прибыл в Таджикистан.

Сергей Шойгу также посетит заседание Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие состоится 27 апреля в столице Таджикистана — Душанбе.

Участники СМО обсудят «вызовы и угрозы военной безопасности государств — членов ОДКБ», сообщает Министерство обороны России. Кроме этого, Шойгу проведет двухстороннюю встречу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Недавно Шойгу обсудил с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе. Беседа прошла в телефонном формате.