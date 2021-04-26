Украинский дипломат Сергей Дереза объявлен Россией персоной нон грата

Москва, 26 апреля. Сотрудник консульского отдела при посольстве Украины в российской столице Сергей Дереза объявлен персоной нон грата. Ему рекомендовано покинуть страну до 30 апреля.

Решение принято в соответствии с принципом взаимности, который подразумевает зеркальный ответ в случае несовместимой с дипломатическим статусом деятельности. Вербальная нота уже направлена украинскому посольству в Москве. Информацию об этом подтвердили в российском МИД. В ведомстве уточнили, что меры приняты из-за недружественных действий Киева.

«Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий... будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России», — сказано в заявлении министерства.

Ранее Украина заявила о высылке старшего дипломата посольства РФ в Киеве. Для реализации предписания ему отвели 72 часа.