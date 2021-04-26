Здание бывшего мукомольного комбината горит в Кинешме

Кинешма, 26 апреля. Пожар произошел в одном из зданий на территории бывшего мукомольного завода в Кинешме Ивановской области. Комбинат располагается вблизи места впадения Казохи в Волгу.

Сигнал о происшествии поступил на пульт МЧС в 19:15 понедельника. Сейчас на месте работают пожарные, которые ликвидируют возгорание. Ситуация осложняется тем, что огонь охватил самое высокое здание бывшего завода.

Бывший мукомольный завод занимался переработкой и хранением зерновых культур. Его работа прекращена более 20 лет назад. Комбинат считался одним из самых крупных в регионе.

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