«Содрогнулась от боли»: Полина Гагарина доигрывала концерт с вывихнутым плечом

Челябинск, 26 апреля. Исполнительнице Полине Гагариной пришлось ненадолго прервать концерт в Челябинске из-за неприятного инцидента, связанного со старой травмой.

Поклонники опубликовали фрагмент с выступления артистки на Урале на ее официальной странице во «ВКонтакте». По словам зрителей, во время концерта певица неожиданно содрогнулась от боли. К ней на помощь выбежали члены команды из-за кулис.

Спустя несколько секунд Гагарина продолжила выступление, прижимая руку к груди. Как выяснилось, плечо она вывихнула раньше, а во время исполнения песни сустав снова выскочил. Несмотря на происшествие, звезда не сократила концерт, который продолжался еще не менее получаса.

Ни сама артистка, ни ее представители не стали общаться со СМИ. Как сообщает URA.RU, телефон певицы выключен, а концертный директор бросил трубку.

Ранее сообщалось, что Гагариной выпал уникальный шанс — отправиться в космос, однако она, не раздумывая, отказалась. Свое решение она объяснила страхом оставить на Земле детей. Их она называет главной наградой в жизни.