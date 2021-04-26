«Авангард» в третий раз победил ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина

Москва, 26 апреля. «Авангард» вышел вперед в финале Кубка Гагарина. Хоккеисты из Омска обыграли столичный ЦСКА в пятом поединке серии.

Поединок прошел в Москве на «ЦСКА-Арене». За ходом встречи с трибун следили 7 272 зрителя.

Омские хоккеисты забросили в ворота своих соперников две безответные шайбы. Отличились Дамир Шарипзянов и Рид Буше.

Счет в финальной серии теперь 3:2 в пользу «Авангарда». Следующий матч запланирован на 28 апреля.

Команда из Омска начала финальную серию Кубка Гагарина с победы над москвичами. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу «Авангарда».