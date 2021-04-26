Председатель ГД Володин заявил о старте выполнения задач из послания президента

Москва, 26 апреля. Работа по выполнению первоочередных задач из послания президента России Владимира Путина начата. Соответствующие законодательные инициативы внесены в Госдуму.

Поправки в законы, которые регулируют выплату детских пособий и оплату больничного, уже внесены в Госдуму. Изменения коснутся размера пособия беременным женщинам и ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Вторая поправка вводится с 1 июля 2021 года, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своих социальных сетях.

«Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом», — рассказал председатель Госдумы.

Министерство просвещения Российской Федерации проверит все школьные учебные пособия после послания президента РФ Владимира Путина. Специалисты ведомства готовятся провести полный анализ содержания учебников.