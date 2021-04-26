Европейские инспекторы прибыли в Россию для оценки вакцины «Спутник V»

Москва, 26 апреля. Инспекторы Евросоюза прибыли в РФ для оценки российского препарата против коронавируса «Спутник V», заявил шведский координатор по вакцинам Рикард Бергстрем телеканалу SVT.

Он отметил, что будет производиться проверка не только производства, но и клинических испытаний в целом. Если российскую вакцину одобрят, она может быть поставлена в Швецию уже в июне этого года.

«Это инспекторы из трех разных стран. Это часть процесса утверждения», — заявил Бергстрем.

Российский «Спутник V» доказал свою эффективность в борьбе против коронавируса как у людей, так и у животных. Академик РАН Александр Гинцбург считает, что вакцинация домашних животных внесет немалый вклад в борьбу с распространением COVID-19.