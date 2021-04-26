Президент Уганды присвоил соратникам генеральские звания сразу после выборов

Кампала, 26 апреля. Президент Уганды Йовери Мусевини в пятницу, 23 апреля, повысил в должности 40 генералов и старших офицеров Народных сил обороны страны (UPDF).

Семь бригадных генералов получили звания генерал-майоров. Один из них, Дэвид Кьомукама, возглавляет Национальный институт лидерства Уганды. Том Кабойо, которого также поощрили повышением, ранее руководил дисциплинарным судом UPDF.

Некоторые эксперты считают, что новые погоны получили лишь те военнослужащие, которые поддерживали политические интересы Мусевини на президентских выборах. Голосование состоялось 14 января 2021 года.

Каянджа Муханга, ставший генерал-майором, во время избирательного процесса занимал пост координатора операции по обеспечению безопасности столицы — Кампалы. Дик Олум и Майкл Ондога из числа повышенных выполняли аналогичные задачи в северной части Уганды.

Мусевини устроил массовое повышение соратников в Народных силах обороны всего за несколько недель до официального вступления на пост президента в шестой раз.

Недавно на выборы главы государства в Уганде обратили внимание Соединенные Штаты Америки. Они ввели санкции в отношении нескольких политиков, обвинив их в «нанесении урона демократии» африканской страны.