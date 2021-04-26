Отказ Зеленского от диалога с Донбассом говорит о нежелании достичь мира

Луганск, 26 апреля. Решение президента Украины Владимира Зеленского отклонить идею провести переговоры с представителями руководства Донбасса свидетельствует о нежелании достичь мира.

Заявил об этом глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. По его словам, за последние семь лет Киев ничего не сделал для урегулирования ситуации в регионе, а только наоборот — продолжает обострять конфликт. Такую установку украинским властям дают их западные покровители. За это время у правительства появилось одно желание — переписать Минские соглашения, подчеркнул политик.

«Он не хочет даже просто настоящего мужского разговора! Что здесь еще можно сказать... Нужна лишь воля, но ее, похоже, нет. Тогда ждем решения не Зеленского, а его кураторов», — цитирует Пасечника агентство Луганскинофрмцентр.

Ранее глава Украины подтвердил факт проведения первоначальной подготовки к возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Он уже поручил выйти на связь с Администрацией президента РФ для организации переговоров.