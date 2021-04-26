Единый реестр фермеров станет основой сельскохозяйственных реформ в Зимбабве

Хараре, 26 апреля. Министерство сельского хозяйства Зимбабве создает единую базу данных всех фермеров. С ее помощью правительство африканской страны намерено проводить реформы в этом секторе.

Всем, кто занят в сельскохозяйственной деятельности, от мелких производителей до крупных предприятий, предоставят уникальные номера. Их привяжут ко всем торговым операциям, которые совершают фермы.

Анксиус Масука, министр сельского хозяйства, рассказал, что в централизованную базу собираются внести информацию обо всех растениях, скотоводческой деятельности и о каждом животном, которое выращивают в Зимбабве.

«Это часть сельскохозяйственной реформы, которая превратит фермерство в полноценный бизнес», — заявил он.

Будущий реестр должен стать инструментом, который позволит контролировать производство и поставки любой культуры или скота. Однако главным плюсом станет возможность следить за качеством продукции и устанавливать ее единый стандарт.

Сельское хозяйство — одна из основных деятельностей Зимбабве. В ней заняты примерно 66% населения республики. В стране производят хлопок, табак, чай, сахарный тростник. Полноценному развитию мешают засухи, которые постоянно сокращают объемы урожая.

Африканское государство не в состоянии покрыть нужды собственных граждан и экспортирует продовольствие из-за рубежа. Пандемия и закрытые границы привели к катастрофической ситуации: больше 2,4 миллиона человек недоедают.