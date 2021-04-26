Телетрансляция церемонии вручения «Оскара» установила антирекорд

Лос-Анджелес, 26 апреля. Телезрители проигнорировали церемонию вручения «Оскара». В нынешнем году за объявлением лауреатов американской кинопремии следило рекордно низкое количество человек.

Число телезрителей, наблюдавших за вручением золотых статуэток, за год сократилось почти на две трети (58%). Речь идет об антирекорде телетрансляции.

Награду в главной номинации вручили, как и ожидали кинокритики, картине «Земля кочевников». Этот же фильм получил еще два «Оскара». Хлою Чжао наградили за лучшую режиссуру. Фрэнсис Макдорманд стала обладательницей золотой статуэтки за лучшую женскую роль.