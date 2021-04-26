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Светлана Лобода появилась перед журналистами в золоте

Шоу-бизнес
Светлана Лобода появилась перед журналистами в золоте
instagram.com  /  @lobodaofficial

Москва, 26 апреля. Певица Светлана Лобода покорила гостей и коллег на гала-ужине, где были объявлены номинанты премии ‎Муз-ТВ 2020/2021.

В последнее время артистка редко появляется на светских тусовках. Лобода готовила крупный концерт, а свободное время полностью посвящала дочкам Евангелине и Тильде. Поэтому появление звезды на гала-ужине Муз-ТВ в понедельник стало для поклонников певицы событием.

На мероприятии объявили номинантов премии музыкального телеканала и ведущих церемонии, которыми стали Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Настя Ивлеева и Александр Ревва. Лобода грациозно прошлась по залу в лосинах и золотой блузке, накинув на плечи жакет с атласными лацканами. Из толпы певица заметно выделялась благодаря пышным кудрям.

Ее клип на песню «Молоко» представили в номинации «Лучшее женское видео».

Коллеги Лободы пришли на гала-ужин в черном: Валерия, Ани Лорак и Лолита Милявская. Звездных гостей со сцены развлекала Зиверт, а в зале собрались Филипп Киркоров, Нюша, Диана Арбенина, Егор Крид, Даня Милохин, Тимати, Эмин Агаларов, Ольга Бузова и другие.

В конце марта Лобода призналась, что за время действия «коронавирусных» ограничений набрала пару лишних килограммов. Сейчас Лобода не позволяет себе есть ни сладкого, ни мучного. Успехи артистки уже оценивают ее фанаты. Многие подписчики в соцсетях подчеркнули, что звезда превосходно выглядит.

лобода гала-ужин МУЗ-ТВ
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