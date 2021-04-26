Власти ЮАР упростили правила для запуска электростанций

Претория, 26 апреля. Власти Южноафриканской Республики меняют правила лицензирования электростанций. Теперь предприятия, производящие до 10 МВт, могут его не проходить. Раньше такой порог составлял всего 1 МВт.

Правительство надеется таким образом стимулировать мелкие компании и преодолеть энергетический кризис. Государственная угольная станция Eskom не в состоянии работать без перебоев, поэтому местные власти надеются привлечь посторонние источники энергии, которые смогут покрыть нужды ЮАР.

В стране существует множество правил, которые мешают мелким станциям начать работу. Раньше получение лицензии могло занимать несколько лет. Теперь же производители малых мощностей должны только зарегистрироваться в Nersa, регулирующем органе энергетики, но не нуждаются в лицензии. Соответствующий документ подписал министр минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе.

Изменения прокомментировал южноафриканский президент Сирил Рамафоса. Он заявил, что ослабление требований поможет запустить работу предприятий, которые произведут до пяти тысяч МВт дополнительного электричества. По его словам, в феврале будущего года порог лицензирования вернут на прежний уровень, но к тому времени ЮАР должна решить проблему нехватки энергии.

При этом эксперты считают, что можно обходиться регистрацией станций, которые вырабатывают до 50 МВт электроэнергии. Многие хотят строить более мощные предприятия. Примером служит компания Miner Gold Fields, производящая 40 МВт солнечной энергии. Она ждала лицензию на строительство четыре года.

Недавний отказ французской компании Total от разработки газового блока в южноафриканском шельфе усугубил кризис. Большинство электростанций в ЮАР (около 80%. — Прим. ФАН) работают на угле. Это вызывает постоянные сбои в их работе и делает республику одним из мировых лидеров по выбросам CO2. Власти надеялись использовать газ, который начнут добывать французы, для перехода на другие источники энергии.