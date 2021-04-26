Гражданские врачи регулярно посещали Навального с конца марта

Москва, 26 апреля. Осужденный блогер Алексей Навальный находился под постоянным наблюдением гражданских врачей. Они регулярно посещали его с 24 марта по 20 апреля.

Соответствующее заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она добавила, что об этом свидетельствуют экспертные заключения медиков, с которым она ознакомилась лично.

«В связи с обращениями в мой адрес ряда СМИ запросила и получила все заключения гражданских врачей (не из системы ФСИН), обследовавших Алексея Навального, ознакомилась с ними», — цитирует Москалькову ТАСС.

С конца марта на протяжении месяца Навального регулярно осматривали рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие медицинские специалисты. Среди документов есть результаты анализов, экспертные заключения медиков Владимирской областной клинической больницы и письменные заключения гражданских врачей.

Врачи Навального ранее потребовали перевести блогера в многопрофильный стационар города Москвы. Политолог Павел Фельдман считает, что сторонники осужденного оппозиционера намеренно создают инфоповод для привлечения внимания к блогеру.