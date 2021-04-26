Нагиев будет четвертым ведущим ежегодной премии МУЗ-ТВ

Москва, 26 апреля. Больше месяца организаторы музыкальной премии хранили интригу: из четырех ведущих были названы только три имени — Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева.

В конце марта телеканал МУЗ-ТВ сообщил, что ведущих ежегодной премии на самом деле будет четверо. К звездной тройке они добавили таинственного «мистера Икс». Все это время пользователи Сети строили догадки о загадочном ведущем.

И вот, в понедельник, 16 апреля, на гала-ужине организаторы огласили, что четвертым ведущим стал Дмитрий Нагиев.Сам актер не смог присутствовать на мероприятии, но записал видеообращение.

«Я слышал, что Саша Ревва в этом году остался один, без напарника. Придется его спасать! Я стану четвертым ведущим по списку и первым по рейтингу», — пошутил с экрана Дмитрий Нагиев.

Церемония награждение премии МУЗ-ТВ состоится 4 июня в московском «Мегаспорте». Это 18-ое по счету музыкальное мероприятия телеканала. Подводить итоги будут сразу за два года. Сейчас на сайте канала ведется голосование по всем номинациям. Награждение традиционно должно стать одним из самых ярких светских событий года.

В ночь с 25 на 26 апреля состоялась 93-я церемония вручения премии "Оскар". Знаменитый актер Энтони Хопкинс был удостоен статуэтки за лучшую мужскую роль. Однако Хопкинс проспал собственное награждение.