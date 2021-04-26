Нигерийские сектанты похитили два человеческих черепа с местного кладбища

Абуджа, 26 апреля. Отделение полиции Нигерии в штате Кадуна сообщило о задержании сектантов, которые выкопали и похитили два человеческих черепа.

Правоохранители прибыли по вызову на мусульманское кладбище в Кудендене. Злоумышленников задержали на месте происшествия.

«У преступников изъяли мотыгу и человеческие останки», — рассказал офицер полиции Мухаммад Джалидж.

Он также заметил, что расследование инцидента продолжается и по завершению подозреваемым будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось о побеге свыше 1800 заключенных из тюрьмы Оверри в штате Имо.