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Кризис в ДРК спровоцировал увеличение потока беженцев в соседнюю Уганду

Весь мир
Кризис в ДРК спровоцировал увеличение потока беженцев в соседнюю Уганду
Global Look Press  /  © Stefan Kleinowitz / ZUMAPRESS.com

Кампала, 26 апреля. Возобновившиеся боевые действия в Демократической республике Конго спровоцировали массовую миграцию. Спасаясь, люди незаконно пересекают границу соседней Уганды.

Беженцы использовали скрытые лазейки и слепые зоны пограничных пунктов, чтобы проникнуть в африканскую страну. Член городского совета города Мпондва Куле Нерико рассказал, что многие граждане ДРК прибыли из деревни Вица, расположенной в округе Бени.

«Люди бегут из-за убийств и напряженности, вызванной возобновлением боевых действий в ДРК», — объяснил Куле.

Очагами протестов в ДРК стали восточные регионы, особенно города Бени и Бутембо. Это объясняется высокой активностью боевиков организации «Союз демократических сил» (ADF), а также недовольством местного населения бездействием со стороны ООН (МООНСДРК).

Самуэль Лебисабо, бежавший от войны с семьей из шести человек, сказал, что конголезский народ бежит от смерти.

«Когда разразился конфликт мы и еще около 50 семей покинули страну. Моя жена, свекровь и я уехали в Касеньи, в Уганду. Большинство наших родственников, которые находились в другой части страны, были убиты», — рассказал Лебисабо.

Правительство Уганды официально подтвердило, что в ДРК есть большие проблемы, которые являются причиной активной миграции.

«В Демократической республике Конго разразился кризис. Беженцы незаконно проникают на территорию нашей страны, это может привести к провалу наших усилий по борьбе с коронавирусом» — заявил Муса Экверу, угандийский министр по делам беженцев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Демократической Республики Конго обратились к властям соседних государств с предложением включиться в борьбу с террористами на территории ДРК.

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