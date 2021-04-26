Дочери тяжелобольной Заворотнюк может потребоваться операция

Москва, 26 апреля. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых ей грозит операция.

Заворотнюк-младшая пожаловалась поклонникам в Instagram Stories, что у нее возникла неприятность с глазом. Девушка съездила к врачу, и у нее обнаружили халязион — хроническое воспаление века. Дочери тяжелобольной актрисы выписали лечение, но есть опасность, что оно не поможет.

«Он очень долго проходит, и вполне возможно, что понадобится даже операция. Очень надеюсь, что она не понадобится», — сказала Анна Заворотнюк.

Дочь актрисы призналась, что страшно боится хирургического вмешательства. По словам врача девушки, проблема, с которой она столкнулась, сейчас наблюдается у многих. Демонстрировать воспаленное веко поклонникам Заворотнюк-младшая не стала, спрятав глаза под темными очками.

Анастасия Заворотнюк предположительно борется с раком головного мозга. О тяжелом заболевании актрисы стало известно почти два года назад, однако ее близкие официально так и не назвали диагноз звезды.

Анна Заворотнюк ранее призналась, что находится в подавленном состоянии. Девушке приходится ходить к психологу и принимать специальные препараты.