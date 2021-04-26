Бывший муж Гагариной устроил сюрприз в день рождения дочери Мии

Москва, 26 апреля. Известный российский фотограф Дмитрий Исхаков, на счету которого множество фотосессий для звезд, трогательно поздравил дочь с днем рождения.

Дмитрий Исхаков устроил для 4-летней Мии настоящий сюрприз. Он показал в Instagram, как стоит под окнами дома, где живет его наследница. На фото экс-супруг Полины Гагариной, сжимая в руках букет цветов, стоит рядом с нарисованным на асфальте сердцем и смотрит вверх.

«Сегодня день рождения Миюши. 4 годика. Мия совершенно удивительная и чудесная девочка, которая изменила мою жизнь. Я, конечно, папа и не могу быть беспристрастным, но для меня все началось как будто с начала», — признался Исхаков.

Публикация всего за 6 часов собрала почти 15 тысяч лайков и сотни комментариев. Подписчики поздравили дочку фотографа с днем рождения и пожелали ей расти красивой, умной и доброй девочкой.

Полина Гагарина воспитывает двоих детей от разных мужей. Первым ее избранником был актер Петр Кислов, от которого вокалистка родила сына Андрея. Вторым ее супругом стал Исхаков, ему Полина подарила дочь Мию. Таблоиды пишут, что сейчас исполнительница хитов «Драмы больше нет» и «Небо в глазах» встречается с саундпродюсером Владимиром Чиняевым.

Ранее сообщалось, что Гагарина показала поклонникам видео с прогулки с наследницей. Вместе с Мией они покатались на велосипедах.