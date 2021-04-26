Фирсов заявил, что первый муж Легкоступовой «затаскивал» к ним в постель третьего человека

Москва, 26 апреля. Первый муж певицы Валентины Легкоступовой, музыкант Игорь Кушнарев поскандалил с вдовцом артистки Юрием Фирсовым в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Находящиеся в конфликте Кушнарев и Фирсов лицом к лицу встретись в студии шоу, чтобы выяснить отношения. Первый супруг певицы обвинил последнего возлюбленного Легкоступовой в том, что тот избивал ее. Более того, он уверен, что Фирсов силой удерживал знаменитость и запрещал ей с кем-либо общаться. Такого же мнения придерживается и дочь артистки Анетта Бриль.

Фирсов в свою очередь раскрыл семейный секрет. По его словам, о причинах развода с Кушнаревым ему когда-то лично рассказала артистка.

«Хотите причину, по которой реально Игорь ушел из семьи? У меня информация от любимого человека. Не от Аннэты, Игоря или Сергея. Она сказала мне: «Ладно бы он еще в карты играл, он в кровать затаскивал третью женщину, пытался». Она мне сама сказала. Это явилось основной причиной их развода», — сказал Фирсов.

Валентина Легкоступова умерла в середине августа прошлого года в возрасте 54 лет. Незадолго до своей смерти она попала в больницу с серьезной травмы головы. Родственники певицы считают, что к смерти знаменитости причастен ее последний супруг.