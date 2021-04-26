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Певица Анита Цой раскрыла секрет своей молодости

Шоу-бизнес
Певица Анита Цой раскрыла секрет своей молодости
Global Look Press  /  Nadezhda Lebedeva/Russian Look

, 26 апреля. Народная артистка России Анита Цой заявила, что не ложилась под нож пластического хирурга и омолаживается другими способами.

В российском шоу-бизнесе Аниту Цой называют женщиной без возраста. На лице певицы, которая в феврале отпраздновала 50-летие, нет ни одной морщинки. Звезда уверяет, что поддерживать тонус кожи ей помогают корейские иголки.

«Я уже давно глубоко «въехала» в корейскую косметологию. Там есть очень много интересных инноваций, которые творят настоящие чудеса. Например, патчи для глаз с гиалуроновыми иглами», — раскрыла секрет своей молодости Цой.

Звезда эстрады добавила, что после такой процедуры результат просто потрясающий. Анита надевает патчи на несколько часов, а через два дня уже виден омолаживающий эффект, пишет издание «Собеседник».

Исполнительница хита «Пожалуйста, небо» заметила, что иглы «вытягивают» лицо, убирают морщинки под глазами. Цой пока не собирается к пластическим хирургам, потому что есть эффективные альтернативные методики сохранения красоты. Она также призналась, что доверяет корейским специалистам в вопросах похудения. Они предлагают певице травяные сборы, улучшающие метаболизм.

Ранее Анита призналась, что травма, полученная во время поездки на лошади, помогла ей сохранить брак. Вокалистка попала в больницу с ушибом позвоночника.

красота анита цой инъекции
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