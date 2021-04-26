Бабиш опроверг версию Земана об инциденте во Вребетице

Прага, 26 апреля. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил уверенность в причастности российской стороны к взрывам на складах в деревне Врбетица.

Недавно президент республики Милош Земан, что вмешательство иностранных спецслужб является не единственной версией случая во Врбетице. По его словам, следствие также рассматривает вариант неаккуратного обращения с боеприпасами, из-за чего могла произойти детонация.

Ранее эта версия действительно рассматривалась. Однако сейчас она более нежизнеспособна, заявил Бабиш.

В соцсетях жители Чехии массово осуждают антироссийскую риторику в связи с последниями событиями. Они уверены, что таким образом власти пытаются угодить интересам США и ЕС.