США заявили о желании сократить напряженность в отношениях с Россией

Вашингтон, 26 апреля. Американские власти хотят снизить градус напряжения в отношениях с Россией. В связи с этим США не воспринимают санкции как единственный способ ведения диалога с Москвой.

Позицию Вашингтона озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, правительство намерено принимать радикальные меры в случае неприемлемых действий со стороны России. При этом руководство США стремится к отношениям с возможностью говорить прямо, если возникают озабоченности.

«Что касается измерения эффективности этих мер, то наши цели: снизить напряженность в отношениях», — добавила Псаки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос о сроках проведения возможной встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом. Точного времени нет, дата еще не подтверждена, уточнила она.