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Белый дом рассказал о сроках потенциальной встречи Путина с Байденом

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 21:33
Политика
Белый дом рассказал о сроках потенциальной встречи Путина с Байденом
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 26 апреля. Время проведения возможных очных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом пока не утверждено.

Таким образом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слухи о потенциальной встрече политиков 15-16 июня текущего года. По ее словам, руководство США очень хочет конкретизировать детали по данному вопросу. Она также пообещала рассказать подробности возможных переговоров в случае прогресса в обсуждениях.

«Мы пока еще до этого не добрались...Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет. Или предложенных сроков», — отметила Псаки.

Ранее на вопрос о сроках личной беседы Путина с Байденом ответил представитель Кремля Дмитрий Песков. Точного времени нет, однако речь шла действительно о летних месяцах, подчеркнул он.

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