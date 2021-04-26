Рената Литвинова сняла для Земфиры черно-белый клип на песню «Пальто»

Москва, 26 апреля. Популярная рок-певица Земфира выпустила клип на песню под названием «Пальто», который сняла ее подруга — режиссер и актриса Рената Литвинова.

Трек «Пальто» вышел на новом альбоме исполнительницы «Бордерлайн». Новое музыкальное видео было опубликовано на YouTube-канале Земфиры. В черно-белом клипе появляются различные предметы с написанными на них строчками из песни. Иногда слова демонстрируются в виде татуировки.

Поклонникам Земфиры понравилось ее новое музыкальное видео. Пользователи YouTube назвали клип очень стильным.

«Когда два глубоких человека объединяют свои мысли и идеи в одну, получается большое творчество. Мне кажется, Земфира и Рената очень дополняют друг друга»;

«Показалось, что на эти несколько минут меня унесло в юность. Мотив, видеоряд, голос Земфиры...»;

«Шикарный клип! Очень качественно и необычно. Браво Рената, браво Земфира», — восхитились комментаторы.