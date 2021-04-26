Матери Казьминой и Аршавина поскандалили в студии программы Малахова

Москва, 26 апреля. Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина появилась в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» вместе со своей матерью, чтобы ответить на обвинения бывшей свекрови.

До выхода выпуска ток-шоу в эфир мама Аршавина Татьяна дала большое интервью, в котором заявила, что ее бывшая невестка Алисы Казьмина буквально вымогала деньги у ее сына. По словам женщины, болезнь, от которой сейчас страдает девушка, ничто иное как «кара за ее поведение».

На защиту Алисы встала ее родительница Наталия Сарычева. Она заявила, что родственники футболиста только усугубляют скандал и совершенно не думают о внучке Есении, которая может остаться сиротой.

«Ты никогда не думала о том, что Алиса очень тяжело болеет, я тоже уже в возрасте. Сейчас, к примеру, сдам, буду плохо себя чувствовать. А как же ребенок?» — обратилась Сарычева к матери Андрея Аршавина.

Однако женщина решительно ответила, что они готовы забрать ребенка к себе. Подобное заявление возмутило бывшую тещу Аршавина и в студии началась словесная перепалка из взаимных оскорблений, которая переросла в настоящий скандал.

«Она чуть со свету нас не сжила. Я до сих пор это хлебаю! Вы думаете, я не болею? Где я лежала, вы не знаете! Два месяца помирала! Когда мы жили тут как на войне, никому дела не было», — обратилась мать Казьминой к гостям студии.

Аршавина-старшая потребовала вернуть дом, где сейчас Алиса живет со своей семьей. Она обвиняла девушку в хищении миллиона рублей и заявила, что пока та не сознается, им «придется действовать через следствие».

«Андрей не прячется, он просто очень боится. Боится, что может навредить мне», — заключила мать спортсмена.

Экс-супруга Аршавина уже несколько месяцев борется с аутоиммунным некрозом, разрушающим ткани лица. Казьмина успела побывать в коме и пережила перитонит. Ситуацию сравнивают со случаем певицы Юлии Началовой, тоже страдавшей от аутоиммунного заболевания.