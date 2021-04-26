Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 21:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:10
Политика
Белый дом рассказал о сроках потенциальной встречи Путина с Байденом
21:09
Весь мир
Палестина вынуждена сдвинуть сроки выборов из-за действий Израиля
21:07
Общество
Рената Литвинова сняла для Земфиры черно-белый клип на песню «Пальто»
21:05
Шоу-бизнес
Матери Казьминой и Аршавина поскандалили в студии программы Малахова
21:02
Общество
Режиссер Кристофер Нолан объяснил, почему не хочет сотрудничать с Netflix
21:00
Весь мир
Камерунская исследовательница создала мощный пестицид против малярии
21:00
Шоу-бизнес
Дочь Толкалиной и Кончаловского пошла в модельный бизнес
21:00
Общество
Как с пользой для здоровья провести майские каникулы. Колонка доктора Мясникова
20:59
Экономика
Замглавы «Лукойла» Федун назвал еще одну перспективную отрасль России
20:59
Армия
Военнослужащие ВС РФ организовали гуманитарно-медицинскую акцию в Нагорном Карабахе
20:58
Общество
Депутат Качкаев: Онлайн-голосование по благоустройству регионов в этом году пробное
20:58
Политика
Путин и Макрон заявили о готовности поддерживать «нормандский формат»
20:56
Общество
Мост через Сок в Самаре достроят досрочно благодаря федеральным средствам
20:56
Армия
Подразделения РХБЗ дезинфицировали военные городки в Южной Осетии
20:55
Общество
Граждан Индии призвали носить маски даже дома
20:54
Армия
Соединение РХБЗ выдвинулось в Волгоградскую область после учений в Крыму
20:52
Армия
Железнодорожники ЦВО отправились на строительство второй ветки БАМ
20:52
Технологии
Возможность совершать платежи появилась во всех чатах Telegram
20:51
Общество
Туляки пожертвовали почти тонну продуктов бездомным животным
20:51
Весь мир
Правительство ЮАР проведет первую за долгое время перепись населения
Все новости

Матери Казьминой и Аршавина поскандалили в студии программы Малахова

Шоу-бизнес
Матери Казьминой и Аршавина поскандалили в студии программы Малахова
Prt Scr instagram.com  /  @andrey.arshavin1 @arshavina_alisia__mb

Москва, 26 апреля. Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина появилась в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» вместе со своей матерью, чтобы ответить на обвинения бывшей свекрови.

До выхода выпуска ток-шоу в эфир мама Аршавина Татьяна дала большое интервью, в котором заявила, что ее бывшая невестка Алисы Казьмина буквально вымогала деньги у ее сына. По словам женщины, болезнь, от которой сейчас страдает девушка, ничто иное как «кара за ее поведение».

На защиту Алисы встала ее родительница Наталия Сарычева. Она заявила, что родственники футболиста только усугубляют скандал и совершенно не думают о внучке Есении, которая может остаться сиротой.

«Ты никогда не думала о том, что Алиса очень тяжело болеет, я тоже уже в возрасте. Сейчас, к примеру, сдам, буду плохо себя чувствовать. А как же ребенок?» — обратилась Сарычева к матери Андрея Аршавина.

Однако женщина решительно ответила, что они готовы забрать ребенка к себе. Подобное заявление возмутило бывшую тещу Аршавина и в студии началась словесная перепалка из взаимных оскорблений, которая переросла в настоящий скандал.

«Она чуть со свету нас не сжила. Я до сих пор это хлебаю! Вы думаете, я не болею? Где я лежала, вы не знаете! Два месяца помирала! Когда мы жили тут как на войне, никому дела не было», — обратилась мать Казьминой к гостям студии.

Аршавина-старшая потребовала вернуть дом, где сейчас Алиса живет со своей семьей. Она обвиняла девушку в хищении миллиона рублей и заявила, что пока та не сознается, им «придется действовать через следствие».

«Андрей не прячется, он просто очень боится. Боится, что может навредить мне», — заключила мать спортсмена.

Экс-супруга Аршавина уже несколько месяцев борется с аутоиммунным некрозом, разрушающим ткани лица. Казьмина успела побывать в коме и пережила перитонит. Ситуацию сравнивают со случаем певицы Юлии Началовой, тоже страдавшей от аутоиммунного заболевания.

аршавин скандал развод отношения малахов казьмина
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 191961 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 181433 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 71691 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 43345 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 35980 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Все новости / Шоу-бизнес / Матери Казьминой и Аршавина поскандалили в студии программы Малахова
Рейтинг@Mail.ru