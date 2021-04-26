Христиане отпраздновали Пальмовое воскресенье в Эфиопии

Аддис-Абеба, 26 апреля. Жители Эфиопии отпраздновали Пальмовое воскресенье. По всей стране 25 апреля прошли торжественные богослужения.

Людям раздавали освященные пальмовые ветви, а помещения церквей и храмов украсили листьями экзотического растения. Верующие по всей стране прошли шествиями в честь большого праздника. Многие из них по обычаю сплели венки.

Осанна, как еще называют этот день в Эфиопии, символизирует въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно преданию, жители города приветствовали его, выкладывая на дорогу пальмовые ветви и восклицая «Осанна Сыну Давидову!».

Одно из самых больших и зрелищных торжеств традиционно проходит в северном городе Аксум. В нем находится церковь Девы Марии Сионской, в которой хранят библейский Ковчег Завета со Скрижалями Завета. Именно на них высечены Десять заповедей, которые Бог дал Моисею.

Пальмовое воскресенье совпадает по дате с Вербным, которое отмечают православные христиане. В Эфиопии оно также проходит за неделю до Пасхи. Местные жители называют ее Фасика.

Для всех верующих африканской страны это один из самых значимых праздников. Ему предшествует 55-дневный строгий пост, во время которого можно есть только овощи раз в день.