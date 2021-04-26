Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 22:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:36
Происшествия
Вертолет потерпел крушение в арктическом регионе Канады
22:30
Общество
Семейный психолог объяснила, почему нельзя включать гаджет в воспитание ребенка
22:22
Происшествия
Здание бывшего мукомольного комбината горит в Кинешме
22:18
Шоу-бизнес
«Содрогнулась от боли»: Полина Гагарина доигрывала концерт с вывихнутым плечом
22:14
Спорт
«Авангард» в третий раз победил ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина
22:06
Общество
Председатель ГД Володин заявил о старте выполнения задач из послания президента
22:04
Весь мир
Президент Уганды присвоил соратникам генеральские звания сразу после выборов
22:00
Общество
Чернобыль: как самая страшная катастрофа «давит» на мирный атом
21:59
Общество
Европейские инспекторы прибыли в Россию для оценки вакцины «Спутник V»
21:58
Весь мир
Единый реестр фермеров станет основой сельскохозяйственных реформ в Зимбабве
21:55
Политика
Отказ Зеленского от диалога с Донбассом говорит о нежелании достичь мира
21:51
Весь мир
Власти ЮАР упростили правила для запуска электростанций
21:51
Общество
Телетрансляция церемонии вручения «Оскара» установила антирекорд
21:45
Шоу-бизнес
Светлана Лобода появилась перед журналистами в золоте
21:45
Общество
Гражданские врачи регулярно посещали Навального с конца марта
21:43
Весь мир
Нигерийские сектанты похитили два человеческих черепа с местного кладбища
21:39
Общество
Нагиев будет четвертым ведущим ежегодной премии МУЗ-ТВ
21:36
Весь мир
Кризис в ДРК спровоцировал увеличение потока беженцев в соседнюю Уганду
21:27
Шоу-бизнес
Дочери тяжелобольной Заворотнюк может потребоваться операция
21:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Гагариной устроил сюрприз в день рождения дочери Мии
Все новости

Христиане отпраздновали Пальмовое воскресенье в Эфиопии

Весь мир
Христиане отпраздновали Пальмовое воскресенье в Эфиопии
Global Look Press  /  © Carsten Reisinger / http://imagebroker.com/#/search/

Аддис-Абеба, 26 апреля. Жители Эфиопии отпраздновали Пальмовое воскресенье. По всей стране 25 апреля прошли торжественные богослужения.

Людям раздавали освященные пальмовые ветви, а помещения церквей и храмов украсили листьями экзотического растения. Верующие по всей стране прошли шествиями в честь большого праздника. Многие из них по обычаю сплели венки.

Осанна, как еще называют этот день в Эфиопии, символизирует въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно преданию, жители города приветствовали его, выкладывая на дорогу пальмовые ветви и восклицая «Осанна Сыну Давидову!».

Одно из самых больших и зрелищных торжеств традиционно проходит в северном городе Аксум. В нем находится церковь Девы Марии Сионской, в которой хранят библейский Ковчег Завета со Скрижалями Завета. Именно на них высечены Десять заповедей, которые Бог дал Моисею.

Пальмовое воскресенье совпадает по дате с Вербным, которое отмечают православные христиане. В Эфиопии оно также проходит за неделю до Пасхи. Местные жители называют ее Фасика.

Для всех верующих африканской страны это один из самых значимых праздников. Ему предшествует 55-дневный строгий пост, во время которого можно есть только овощи раз в день.

иисус христос эфиопия праздник
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 201197 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 185342 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 74480 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 46895 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 37882 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Все новости / Весь мир / Христиане отпраздновали Пальмовое воскресенье в Эфиопии
Рейтинг@Mail.ru