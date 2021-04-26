Режиссер Кристофер Нолан объяснил, почему не хочет сотрудничать с Netflix

Лос-Анджелес, 26 апреля. Создатель «Темного рыцаря», «Начала» и «Интерстеллара» поставил пока невыполнимое условие перед руководством стримсервиса Netflix для сотрудничества.

Для Нолана важно, чтобы его картины смогли в дальнейшем выйти в мировой прокат. Платформа Netflix подобного гарантировать не может. Фильмы сервиса транслируются в весьма ограниченном наборе кинозалов. Один из руководителей производственного отдела Netflix Скотт Стубер сообщил, что они несколько раз говорили с режиссером о сотрудничестве, однако тот отказывался.

«Я думаю, что все еще есть привлекательные особенности общемирового кинотеатрального проката. Мы с Крисом Ноланом довольно много говорили… Он этого очень хочет. Если мы не сможем предоставить ему такую возможность, то это будет проблемой для него», — заявил Стубер.

Сам Нолан неоднократно отмечал, что снимает фильмы на специальные камеры для IMAX-кинотеатров. Каждый визуальный эффект в его картинах рассчитан на большой экран кинотеатра и на систему цифрового многоканального звука. Для постановщика этот подход чрезвычайно важен. По словам Нолана, только такой просмотр может позволить зрителю пережить аутентичный опыт и полностью погрузиться в экранную историю.

На 93-ей церемонии вручения премии «Оскар» научно-фантастический боевик «Довод» Кристофера Нолана получил награду за лучшие визуальные эффекты.